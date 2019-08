Esslingen (pol)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstag gegen 0.30 Uhr am Bahnhof in Esslingen gekommen. Laut der Polizei sollen sich ein 20-jähriger somalischer Staatsangehöriger sowie ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofsunterführung und am Treppenaufgang wechselseitig geschlagen und getreten haben. Reisende beobachteten die Situation und trennten die beiden Kontrahenten zunächst. In der Folge sollen die beiden Männer erneut aufeinander losgegangen sein, sodass der 20-Jährige mit dem Rücken auf die Treppenstufen fiel und durch den unbekannten Mann offenbar mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb der 20-Jährige trotz der Auseinandersetzung unverletzt. Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall gegen beide Tatbeteiligte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.