Esslingen (pol)Ein 70-Jähriger war am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Brückenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus auf der Zollbergstraße in Richtung Ostfildern weiterfahren. Dabei folgte er einem vorausfahrenden Fahrzeug, das an dem Grünpfeilschild nach rechts abgebogen war, und übersah völlig, dass die Ampel eigentlich Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Hyundai einer 56-Jährigen, die bei Grün von der Champagnestraße herkommend, in die Kreuzung eingefahren war. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf knapp 6.000 Euro geschätzt.