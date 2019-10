Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich eine 53-jährige Rennradfahrerin am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei gegen 13.10 Uhr auf der L 1199, der Stettener Straße, vom Katzenbühl herkommend in Richtung Innenstadt. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie in einer Linkskurve zu weit nach rechts, prallte gegen eine Warnbake sowie die Leitplanken und stürzte auf den Asphalt. Die Frau musste im Anschluss in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.