Esslingen (pol) Ein technischer Defekt ist - den polizeilichen Ermittlungen zufolge - die Ursache für die Rauchentwicklung am Samstagmittag in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße. Die Feuerwehr konnte gegen 12.10 Uhr in einem Technikraum im Keller einen Wärmetauscher mit erhöhter Temperatur feststellen. Für die Hausbewohner bestand keine Gefahr, weshalb das Haus auch nicht geräumt werden musste. Ein Elektriker, der durch die Feuerwehr verständigt worden war, schaltete das Gerät ab.

Während des Einsatzes musste die Bahnhofstraße zeitweilig gesperrt werden. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz.