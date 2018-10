Anzeige

Esslingen (pol)Am Montagnachmittag ist es in Esslingen an der Einmündung Sulzgrieser Straße/ Betzgerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 49-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Betzgerstraße in Richtung Sulzgrieser Straße unterwegs. An der Einmündung übersah die Frau einen 80-jährigen Fahrradfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Sulzgrieser Straße in Richtung Rüdern fuhr. Mit ihrem Wagen erfasste sie den Mann, der auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2.000 Euro.