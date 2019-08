Esslingen (pol)Einen noch unbekannten Radfahrer, der am Montagabend gegen 18.10 Uhr in der Weiherstraße eine Fußgängerin angefahren hat, sucht das Verkehrskommissariat Esslingen. Die 62-Jährige ging laut der Polizei auf dem Gehweg in Richtung Keplerstraße, als der Radler von hinten heranfuhr und mit der Frau kollidierte. Obwohl diese nach vorne auf den Asphalt stürzte, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Gartensiedlung fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Hinweise werden unter Tel. 0711/3990-420 erbeten.