Esslingen (pol)Wie die Polizei berichtet, ist ein 38-Jähriger um 16.20 Uhr mit seinem Rennrad die Fleischmannstraße von der Berliner Straße herkommend, an der Kreuzung mit der Kollwitzstraße mit einem Auoto kollidiert, das in Richtung Südumgehung unterwegs war. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.200 Euro geschätzt.