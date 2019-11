Esslingen (pol)Eine 51 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Obertürkheimer Straße leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war die Frau gegen sechs Uhr mit ihrem Pedelec auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg in Richtung Obertürkheim unterwegs und wollte die Halbergstraße überqueren. Zeitgleich beabsichtigte ein 42-jähriger VW-Golf-Lenker, aus der Halbergstraße in die Obertürkheimer Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar die Radlerin und touchierte das Hinterrad des E-Bikes. Obwohl die 51-Jährige einen Sturz vermeiden konnte, benötigte sie aufgrund Unwohlseins den Rettungsdienst, der sie vor Ort behandelte. An dem Pkw entstand ein geringer Schaden.