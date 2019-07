Esslingen (pol)Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend schwer verletzt worden. Kurz nach 18.30 Uhr war ein 26-jähriger Skoda-Lenker laut Polizei auf der Neue Straße (K 1214) unterwegs und bog an der Einmündung zur Römerstraße (K 1213) nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers und erfasste diesen mit der linken Fahrzeugfront. Der 56-Jährige rutschte über die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.500 Euro.