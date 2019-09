Esslingen (pol)Eine schwere Handverletzung hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Eine 42-Jährige wollte laut der Polizei um 6.40 Uhr vom rechten Fahrbahnrand der Breslauer Straße aus wenden. Beim Anfahren übersah sie den auf der Straße fahrenden, 53-jährigen Radler. Der Mann prallte mit seinem Mountainbike gegen den vorderen linken Kotflügel des Pkw. Beim Sturz zu Boden verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.