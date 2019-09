Esslingen (pol)Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise zu einem Exhibitionisten, der am Sonntagvormittag in Esslingen auffällig geworden ist. Eine Zeugin befuhr nach Angaben der Polizei gegen elf Uhr den Neckarradweg und bemerkte wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt einen Mann, der sich in einem Gebüsch offenbar selbst befriedigte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen flüchtete der Unbekannte über die Pliensaubrücke in Richtung Pliensauvorstadt. Der Mann ist zirka 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat braune, kurze Haare und trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Hose. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/3990-330.