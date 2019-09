30.09.2019 In Esslingen-Zell ist möglicherweise eine Person in den Neckar gestürzt.

Esslingen-Zell (olt)Im Esslinger Stadtteil Zell ist möglicherweise eine Person in den Neckar gestürzt. Bei der Polizei ging gegen 2.10 Uhr ein entsprechender Notruf ein. "Bislang haben wir nur ein Fahrrad gefunden, das an einer abschüssigen Stelle des Neckarufers an einen Baum gelehnt war", sagte Polizeisprecher Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen. Vermisste Personen seien außerdem nicht bekannt. Die Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und DLRG dauern derzeit an. "Wir hoffen nun bei Tageslicht mehr sehen zu können", erklärte Raff. Weitere Informationen folgen.