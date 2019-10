Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagmorgen bei der Kollision mit einer Fahrzeugtür und dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn erlitten. Der Mann fuhr kurz nach 8.30 Uhr die Neckarstraße entlang und wollte an einem geparkten Renault vorbeifahren. Der 31 Jahre alte Fahrer des Pkw stieg in diesem Moment aus und achtete hierbei nicht auf das von hinten heranfahrende Pedelec. Der 46-Jährige blieb mit dem Lenker an der Tür hängen und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.