Esslingen (pol) Beträchtlichen Schaden in Höhe von rund 5.500 Euro hat ein unbekannter Fahrer an einem geparkten VW verursacht, wie die Poizei berichtet. Der graue Caddy war in der Zeit zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 20.15 Uhr, im Kurvenbereich Potsdamer Straße / Magdeburger Straße abgestellt.

Den Beschädigungen zufolge schrammte ein Fahrzeug so heftig an der Fahrerseite des Caddy entlang, dass dieser in der Folge nicht mehr fahrtauglich war.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.