Esslingen (pol) Ein 33-jähriger Esslinger muste die restliche Nacht in der Zelle des Polizeieviers Esslingen verbringen. Der Grund: Am Samstagabend geriet er mehrfach in Konflikt mit einem Mitbewohner, berichtet die Polizei.

Bereits gegen 23 Uhr musste eine Polizeistreife die zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeiten zwischen den beiden alkoholisierten Männern in der Klosterallee schlichten. Gegen 1.45 Uhr gerieten die beiden Bewohner im Alter von 33 und 37 Jahren in ihrer aufgeheizten Stimmung erneut aneinander und fügten sich gegenseitig Verletzungen zu.

Der Jüngere der Beiden, dessen Gemüt nicht zu beruhigen war, wurde nach der medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in Gewahrsam genommen.