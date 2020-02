Esslingen-Zollberg (pol)Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 34-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen beim Versuch, in die Filiale eines Geldinstituts in der Roßbergstraße einzubrechen, auf frischer Tat festgenommen wurde. Gegen 2.20 Uhr war nach Angaben der Polizei der Alarm aus der Bank bei der Einsatzleitzentrale eingegangen, woraufhin sofort zahlreiche Streifenwagen zu der Filiale ausrückten.

Der Tatverdächtige versuchte noch zu flüchten, wurde aber im Verlauf der Fahndung nach kurzer Verfolgung gestellt und widerstandslos festgenommen. Da sich Hinweise auf einen möglichen zweiten Tatbeteiligten ergaben, wurden weitere umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen auch Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Diese Fahndung verlief bislang ergebnislos. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige offenbar versucht hatte, über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude einzudringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte am Freitagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an.