Esslingen (pol)Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen derzeit gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen aus Esslingen. Dem einschlägig polizeibekannten gambischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, seit geraumer Zeit einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben zu haben.

Durch Ermittlungen in der Drogenszene war laut Polizeiangaben bekannt geworden, dass der Tatverdächtige aus seiner Unterkunft heraus Marihuana veräußern soll. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den mutmaßlichen Dealer erwirkt hatte, durchsuchten die Ermittler am Mittwochabend das Zimmer des Mannes. Dabei fanden und beschlagnahmten die Fahnder neben dealertypischen Utensilien über 140 Gramm teilweise bereits verkaufsfertig verpacktes Marihuana.

Der geständige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.