Anzeige

Esslingen (red)Vermutlich die noch heiße Asche eines Einweggrills, der in einer Mülltonne in der Neckarstraße entsorgt worden war, hat am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt gerieten nach Angaben der Polizei insgesamt drei Kunststoff-Mülltonnen in Brand, die auch eine Hausfassade in Mitleidenschaft zogen. Die Feuerwehr Esslingen rückte mit fünf Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Dennoch entstand an der Fassade, die teilweise abgetragen werden musste, ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Verursacher dauern an.