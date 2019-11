Esslingen (pol)Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer, der am frühen Donnerstagmorgen auf der Römerstraße in einen Wildunfall verwickelt wurde. Der 58-Jährige war mit seiner Suzuki in Richtung Katzenbühl unterwegs, als ein Wildschwein aus dem Unterholz herausbrach, um die Straße von rechts nach links zu überqueren. Nach dem Zusammenprall mit dem Tier stürzte der Biker auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Sein Kraftrad, an dem ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden war und aus dem Betriebsstoffe ausliefen, musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht.