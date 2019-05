Esslingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag ein Motorradfahrer verunglückt ist. Wie die Polizei berichtet, bestieg der 59 Jahre alte Biker kurz nach 15.30 Uhr seine Harley Davidson im Sperlingweg. An der Einmündung in den Spechtweg fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und prallte frontal gegen die dortige Betonmauer. Mit schweren Verletzungen musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An seiner Maschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.