Esslingen (pol)Ein 68-jähriger Motorradfahrer und seine 62-jährige Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall auf der Urbanstraße am Mittwochabend verletzt worden. Ein 46-Jähriger wollte gegen 18.30 Uhr mit seinem VW up! vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Urbanstraße einbiegen. Dabei missachtete er seine Wartepflicht und übersah dadurch den Motorradfahrer, der auf der Urbanstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs war. Der VW touchierte das Motorrad, wodurch der Biker samt seiner Beifahrerin zu Fall kamen und leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen brachte beide anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.