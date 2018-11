Anzeige

Esslingen (pol) Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Esslingen so schwere Verletzungen erlitten, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der 76-Jährige war mit seiner Honda um 12.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Ulmer Straße von der Stadtmitte herkommend unterwegs. Beim Einfahren von einem Tankstellengelände auf die Ulmer Straße übersah ein 36 Jahre alter Lenker eines VW Passat den Zweirad-Fahrer.

Der Autofahrer missachtete nicht nur die Vorfahrt sondern überfuhr auch noch eine durchgezogene Linie zwischen der mittleren und linken Fahrspur. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine frontal gegen die vordere, linke Fahrzeugseite des VW und stürzte zu Boden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. An den Fahrzeugen entstand - nach Angaben der Polizei - ein Schaden in Höhe von zirka 3.500 Euro.