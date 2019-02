Anzeige

Esslingen (pol)Ein 17-jähriger Motoradfaher wurde bei einem Unfall in der Mülbergerstraße am Morgen leicht verletzt. Zu spät bemerkte er, dass ein Auto vor ihm bremste. Laut Polizei überbremste er daraufhin. Er stürzte auf die Straße und touchierte das Auto dabei leicht. Anschließend wurde er leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.