Esslingen (pol)Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstanden. Laut Polizei befuhr eine 58-Jährige mit ihrem VW Tiguan gegen 13.10 Uhr die Brückenstraße von der Pliensauvorstadt kommend in Richtung Stadtmitte. Aufgrund einer Baustelle musste die Frau kurz vor der Vogelsangbrücke vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem neben ihr fahrenden Omnibus, den ein 35-Jähriger lenkte. Die Unfallverursacherin musste nach dem Zusammenprall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr SUV war nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus.