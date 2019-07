Esslingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag an der Kreuzung Weißer Stein sind drei Personen verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr bog nach Polizeiangaben ein 81-Jähriger mit seinem VW Passat von der L 1150 auf die L 1201 nach Aichwald ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer aus dieser Richtung kommenden, 26-jährigen VW Polo-Lenkerin. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Unfallverursacher leicht, die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Auch eine ebenfalls 81-jährige Beifahrerin im Passat zog sich schwere Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenso ein weiterer, 18 Jahre alter Insasse des Passats, der vorsorglich zur weiteren Untersuchung in einer Klinik aufgenommen wurde. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von über 12.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten war die Fahrbahn für circa 90 Minuten voll gesperrt.