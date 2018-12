Anzeige

Esslingen (pol)Am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht ist die Polizei zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Bereich des alten Busbahnhofs gerufen worden. Gegen 0.25 Uhr kam es nach Polizeiangaben auf offener Straße zu einer Schlägerei zwischen drei Slowaken im Alter von 21 und 46 Jahren. Dabei traktierte der Älteste die beiden Jüngeren mit Faustschlägen ins Gesicht. Die Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Der 46-Jährige, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, wurde in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert.

Um 3.40 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in der Fleischmannstraße gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger von einem 25-Jährigen mehrere Schläge auf den Kopf erhalten hatte. Er musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 25-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinwirkung und schlug mehrfach auf einen Streifenwagen ein. Um weitere unberechenbare Handlungen zu unterbinden, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei kam ein 22-jähriger ebenfalls alkoholisierter Mann hinzu und ignorierte die Anweisungen der Polizeibeamten, sich vom Einsatzort fernzuhalten. Er wurde zunehmend aggressiv und verweigerte sich der Personalienfeststellung. Er wurde daraufhin ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und versuchte nach den Beamten zu spucken und zu treten.

Um 4.10 Uhr kam es erneut zu einer Schlägerei in derselben Gaststätte zwischen mehreren Beteiligten im Alter zwischen 28 und 33 Jahren. Alle Beteiligten erlitten leichte Kopfverletzungen, eine ärztliche Versorgung war aber nicht notwendig. Das Polizeirevier Esslingen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.