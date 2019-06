Esslingen: Mehrere Fahrzeuge in der Flandernstraße beschädigt

Einer der Täter trug offenbar eine rote Trainingsjacke

Die Polizei sucht nach drei Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen an fünf geparkten Autos in der Esslinger Flandernstraße die Außenspiegel abgetreten haben.