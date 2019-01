Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem Raubdelikt ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.50 Uhr, in der Fleischmannstraße gekommen. Der 31-jährige Geschädigte hielt sich zur Tatzeit dort auf, als drei männliche Personen auf ihn zukamen. Eine der Personen umklammerte ihn daraufhin von vorne und entwendete aus seiner Jackeninnentasche eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die drei dunkel bekleideten Personen, die vom Geschädigten alle als dunkelhäutig und im Alter von 21 bis 24 Jahren beschrieben wurden, in Richtung Martinstraße. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 3990-330 zu melden.