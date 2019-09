Esslingen (pol)Hoher Schaden und zwei leicht verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalles an der Einmündung Weilstraße/Champagnestraße am späten Samstagabend. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei gegen 23.20 Uhr von der Weilstraße aus Richtung Pliensauvorstadt kommend nach links in die Champagnestraße abbiegen.

Nachdem er kurz an der dortigen Stopp-Stelle anhielt, die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb, fuhr er nach links in die Champagnestraße ein und übersah dabei einen von links aus Richtung Ostfildern kommenden bevorrechtigten Daewoo, worauf es zu einer heftigen Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Der 37-jährige Fahrer des Daewoo sowie der 50-jährige Unfallverusacher wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in örtliche Kliniken verbracht.

Der Grund des Unfalls stellte sich schnell heraus. Ein Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von über zwei Promille. Die anschließende Blutentnahme erfolgte in der Klinik. Sein Führerschein wurde einbehalten.