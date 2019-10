Esslingen (pol)Ein Trickdieb hat am Mittwochmorgen einen hilfsbereiten Senior auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Dornierstraße bestohlen. Laut Angaben der Polizei sprach der Unbekannte um neun Uhr den 69-Jährigen bei den Einkaufswagen auf dem Parkplatz an und tat so, als ob er zwei Euro wechseln wollte. Als das Opfer seine Geldbörse aus der Tasche zog und das Münzgeldfach öffnete, griff der Verdächtige hinein. Nachdem der Geldwechsel abgeschlossen war, stellte der Senior noch an Ort und Stelle fest, dass der Unbekannte offenbar nicht nur nach den Münzen gegriffen, sondern unbemerkt auch Geldscheine im Wert von über 500 Euro gestohlen hatte. Der etwa 45 Jahre alte Trickdieb, der schwarze Haare und einen Schnauzbart hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits dabei, in einen auf dem Parkplatz abgestellten, silbernen Pkw zu steigen, mit dem er entkam.