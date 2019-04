Esslingen (pol)Mehreren Strafanzeigen sieht ein 30-Jähriger entgegen, der am späten Mittwochabend gegen 22.15 Uhr mit einer Eisenstange auf einen Taxifahrer losgegangen ist. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei zuvor in den Stadtteil Hohenkreuz fahren lassen, sich dann aber offenbar geweigert, den ausstehenden Betrag zu bezahlen. Als der 28 Jahre alte Fahrer anschließend die Verständigung der Polizei ankündigte, holte der Fahrgast nach derzeitigem Kenntnisstand eine rund einen Meter lange Eisenstange aus seiner Wohnung und griff damit den 28-Jährigen an. Dieser versuchte, sich zu Fuß in Sicherheit zu bringen, worauf der Angreifer die Stange nach dem Fahrer warf. Diese verfehlte den 28-Jährigen jedoch. Durch die alarmierten Streifenbesatzungen konnte der augenscheinlich alkoholisierte Mann schließlich überwältig werden. Die restliche Nacht musste er in einer Gewahrsamszelle verbringen. Außerdem wird er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Betrugs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.