Esslingen (pol)Der noch unbekannte Fahrer eines Linienbusses hat am Donnerstagnachmittag in der Hohenheimer Straße einen Unfall verursacht und ist danach einfach weiter gefahren. Gegen 16 Uhr hatte der in Richtung Ostfildern fahrende Bus laut der Polizei kurz vor einer Linkskurve einen 54 Jahre alten Pedelec-Lenker überholt. Als plötzlich Gegenverkehr auftauchte, zog er seinen Linienbus nach rechts, wobei er den Pedelec-Fahrer an den Bordstein drückte. Dieser konnte sich glücklicherweise im Sattel halten, wurde aber dennoch leicht verletzt. Ein Schaden entstand nicht.