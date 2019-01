Anzeige

Esslingen (pol)Ein Verkehrsunfall zu Beginn des Feierabendverkehrs hat am Dienstag zu einem kilometerlangen Stau auf der B10 geführt. Eine 67-Jährige fuhr um 16.50 Uhr mit ihrem 3er BMW an der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte auf die Bundesstraße in Richtung Göppingen ein.

Laut der Polizei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur den dort fahrenden Sattelzug eines 24-Jährigen. Der Pkw wurde an der hinteren linken Seite von dem Lkw touchiert. Daraufhin drehte sich der Wagen, streifte an der Front der Zugmaschine entlang und blieb quer auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Sattelzug kam am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stillstand. Die anderen Verkehrsteilnehmer hielten rechtzeitig an und es gab keine weitere Kollision. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden an dem Lastwagen beläuft sich auf zirka 6000 Euro.

Vorsorglich war der Rettungsdienst an die Unfallstelle angefahren und kümmerte sich um die Fahrerin. Sie blieb eigenen Angaben nach unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs bildete sich schnell ein Rückstau bis auf Stuttgarter Gemarkung.