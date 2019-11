Esslingen (pol)Eine kurze Ablenkung hat am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einem Leichtverletzten in Esslingen geführt. Laut Angaben der Polizei war eine 30 Jahre alte Frau gegen 15.20 Uhr mit ihrem Mazda auf der Neckarstraße in Richtung Oberesslingen unterwegs. Kurz nach der Katharinenstraße sah die Frau eine Rollstuhlfahrerin auf der linken Fahrbahnseite stehen. In dem Moment als die Autofahrerin den Blick nach links richtete, prallte sie auf die vorausfahrende Moto Guzzi eines 55-Jährigen. Dessen Maschine wurde noch gegen den davor fahrenden Mercedes eines 40 Jahre alten Mannes geschoben. Der Biker stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.