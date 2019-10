Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit einer 29-jährigen Autofahrerin hat am Mittwochmorgen, gegen neun Uhr, in der Weilstraße zu einem Unfall geführt. Laut Polizei fuhr die Frau mit ihrem Auto von Weil kommend in Richtung Pliensauvorstadt. Als sie sich kurz nach ihrem weinenden Kind umdrehte, übersah sie, dass der Fahrer eines direkt vor ihr fahrenden Mercedes seinen Wagen abbremste, um nach rechts in einen Feldweg abzubiegen, sodass ihr Fahrzeug nahezu ungebremst ins Heck des Vordermanns krachte. Der 44-jährige Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der an den beiden Autos entstandene Schaden dürfte über 10.000 Euro betragen