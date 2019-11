Esslingen (pol)Mehrere Kriminelle haben am Donnerstagmittag eine 74-Jährige aus Esslingen um einen größeren Geldbetrag und Wertgegenstände betrogen. Die Betrüger meldeten sich laut der Polizei gegen 10 Uhr telefonisch bei der Frau und gaben sich als angebliche Polizeibeamte der örtlichen Polizeidienststelle aus. Mit der in der Vergangenheit schon häufig verwendeten frei erfundenen Behauptung, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden sein sollen und ihr Vermögen ebenfalls in Gefahr wäre, setzten sie die Seniorin unter Druck. In einem längeren Telefonat erschlichen sich die Betrüger das Vertrauen der Frau, sodass diese nicht nur Auskünfte über ihr Erspartes preisgab, sondern auch ihre Wertgegenstände an der Wohnungstüre an einen Mittäter übergab, damit sie von der angeblichen Polizei in Sicherheit gebracht werden können. Nachdem die übergebenen Wertgegenstände nicht wie vereinbart kurze Zeit später zurückgebracht wurden, erstattete die Seniorin bei der echten Polizei Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.