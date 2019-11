Esslingen (pol)Laut Polizeiangaben hat ein 26-Jähriger hat am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Wagen drei geparkte Pkw beschädigt und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro verursacht. Der Mann stand gegen 10.30 Uhr mit seinem Jaguar X-Type in der Plochinger Straße an einer roten Ampel und wollte in der Folge nach rechts in die Stauffenbergstraße abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte der Fahrer offensichtlich zu stark und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Jaguar geriet ins Schleudern und stieß gegen einen geparkten Peugeot. Dieser prallte wiederrum gegen einen Renault, der dann noch mit einem Mercedes kollidierte. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.