Esslingen (pol)Ein zweijähriger Junge ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Obertorstraße bei einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Das Kind ging zunächst an der Hand der Mutter zu deren am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Plötzlich riss es sich los und rannte auf die Fahrbahn, wo es mit dem Fahrrad einer 64-Jährigen kollidierte und auf die Fahrbahn stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde der Junge zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Radlerin war nicht zu Fall gekommen und unverletzt geblieben.