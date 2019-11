Esslingen (pol)Eine Vereinsgaststätte in der Römerstraße in Liebersbronn hat am Montagabend ungebetenen Besuch bekommen. Laut Angaben der Polizei gelangte ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 18 Uhr und 22 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und entwendete dort das von ihm aufgefundene Bargeld. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.