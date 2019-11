Esslingen (pol)In drei Esslinger Kindergärten ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 6.30 Uhr in den Kindergarten in der Talstraße in Wäldenbronn. Im Inneren öffnete der Unbekannte gewaltsam eine Bürotür und durchwühlte die Fächer der Angestellten. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Einbrecher einen älteren Laptop mit. In der Zeit zwischen 18 Uhr bis kurz vor sechs Uhr stieg ein Täter über ein aufgebrochenes Fenster in einen Kindergarten in der Weilstraße ein. Im Gebäude durchsuchte er mehrere Schränke. Hierbei fielen dem Einbrecher Bargeld und eine Spiegelreflexkamera in die Hände. In einen weiteren Kindergarten in derselben Straße wurde zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr eingebrochen. Der Täter gelangte ebenfalls über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere, wo er eine Tür zum Büro aufbrach. Bislang wurde das Fehlen von Briefmarken und etwas Bargeld bemerkt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.