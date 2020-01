Esslingen (pol)Gleich in zwei Gaststätten ist möglicherweise ein und derselbe Täter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass sich der Einbrecher um kurz vor 4.30 Uhr über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Schenkenbergstraße verschaffte. Dort wuchtete er die beiden Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Auf die gleiche Art und Weise brach er anschließend in eine Gaststätte nebenan ein. Auch dort wurden die Spielautomaten aufgewuchtet und ausgeplündert. Zudem stieß der Unbekannte auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf einen Bedienungsgeldbeutel mit Wechselgeld, den er mitgehen ließ. Zur mutmaßlichen Tatzeit war im Bereich der Gaststätten eine schlanke, etwa 175 Zentimeter große Person beobachtet worden, die mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet war. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.