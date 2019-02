Anzeige

Esslingen (pol)Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ist ein unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Dienstag, gegen vier Uhr, in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße eingestiegen. Vermutlich schlug ihn aber das Auslösen eines akustischen Alarms in die Flucht. Nach derzeitigem Stand der Polizei wurde nichts entwendet. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.