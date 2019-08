Esslingen (pol) Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Anna-Schieber-Weg eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Zwischen 17.30 Uhr und 15.45 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.