Esslingen (pol)Am Samstag gegen 16 Uhr ging in der Notrufzentrale der Polizei der Anruf einer Dame ein, die mitteilte, dass bei einer kirchlichen Trauung die Braut zusammengebrochen und bewusstlos sei. Wie die Polizei berichtet, rückte zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Notarzt auch eine Streife der Polizeireviers Esslingen zur Kirche in Esslingen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Braut bereits wieder wohlauf und ihr vorübergehender Zustand vermutlich der Aufregung geschuldet war. Die Rettungskräfte und die Polizeibeamten, die rechtzeitig zum "Ja-Wort" die Kirche betraten, konnten die Braut also direkt in den Bund der Ehe entlassen.