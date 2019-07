Esslingen (pol)Auf etwa 15.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall im Hofweg am Donnerstagnachmittag entstanden ist. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Streifenwagens war nach Angaben der Polizei gegen 17.20 Uhr mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt auf dem Hofweg in Richtung Sirnau unterwegs. Ein vorausfahrender 27-Jähriger erkannte das Blaulicht, bremste ab und fuhr mit seinem 1er BMW soweit wie möglich nach rechts. Der 21-Jährige reagierte zu spät und krachte mit dem Streifenwagen ins Heck des BMW. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der Streifenwagen nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.