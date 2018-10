Anzeige

Esslingen (pol)Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Adenauerbrücke ereignet hat. Die 53-jährige Fahrerin eines Skoda übersah einen vor ihr bremsenden Mercedes eines 76-Jährigen und prallte nahezu ungebremst in dessen Heck. Die Unfallverursacherin und die 76-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.