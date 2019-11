Esslingen(pol)In der Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Zell ist es am Freitagvormittag, gegen 9:30 Uhr, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. Laut Angaben der Polizei entwickelte sich an der Zimmertür eines 19-jährigen Somaliers nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen diesem und einem 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan zunächst ein kurzes Wortgefecht. Daraufhin schlugen beide Kontrahenten aufeinander ein und verletzten sich leicht. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.