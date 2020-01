02.01.2020 Eine gestürzte Frau wurde in einer Wohnung in Esslingen dank eines Rauchmelders gefunden.

Esslingen (red)Die Esslinger Feuerwehr wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Einsatz im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz gerufen. Dort hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Weil am Einsatzort niemand die Tür öffnete und der Rauchmelder noch immer aktiv war, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung. Dort fanden die Einsatzkräfte die 85-jährige Bewohnerin auf dem Boden liegend. Zudem stellten sie eine leichte Verrauchung fest. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.

Wie sich herausstellte, war die Seniorin gestürzt und das Essen, das sie auf dem Herd stehen hatte, brannte an und sorgte für Rauch in der Wohnung, wodurch der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung. Im Einsatz waren die Feuerwehrabteilungen Hauptamt, Sulzgries und Wäldenbronn mit sechs Fahrzeugen. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort.