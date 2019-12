Esslingen (pol)Ein 17-Jähriger ist am Freitagmorgen in der Steinbeisstraße in Zell mit seinem

Kraftrad gestürzt und mit dem Pfeiler einer Überdachung kollidiert. Der Jugendliche kam mit seiner KTM gegen 7.30 Uhr wohl aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und prallte gegen den Pfosten. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um den Verletzten, der in der Folge in eine Klinik eingeliefert wurde. Angaben zum Gesamtschaden an dem Stützpfeiler und der total beschädigten Maschine liegen noch nicht vor.