Anzeige

Esslingen (pol)Der Papagei ist wieder da, der Montagnacht aus dem Tierpark Nymphaea gestohlen worden ist. Von seiner Gefährtin fehlt nach wie vor jede Spur. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Anwohner der Siemensstraße in Mettingen den Vogel am Dienstagmorgen in einem Baum und alarmierten die Tierrettung, die dann die Verantwortlichen des Tierparks verständigten.

Zwei Stunden brauchten die Zoo-Mitarbeiter, um das Tier einzufangen. Nach den Strapazen ist der Papagei zwar erschöpft, aber unverletzt. Seine Gefährtin, die zeitgleich gestohlen wurde, vermisst er nach Einschätzung seiner Betreuer sehr.

Auch vom Täter fehlt noch jede Spur. Ob der Papagei ihm entwischt ist oder ob er ausgestetzt wurde, weil er zu viel Lärm macht, steht nicht fest. Auf jeden Fall muss er seinem Entführer ganz in der Nähe entkommen sein, weil er mangels Kondition nicht weit geflogen sein kann.